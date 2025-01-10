نبيلة عبيد: أعود للسينما في هذه الحالة فقط

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن إمكانية عودتها للعمل السينمائي مرة أخرى خلال الفترات المقبلة، خاصة مع عودة الإنتاج السينمائي بشكل مكثق خلال المواسم السينمائية السابقة.



وأكدت الفنانة نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لا مانع بالطبع من العودة للمشاركة السينمائية، ولكن في حالات معينة، حينما يكون هناك عمل جيد، وهناك حالة واحده لذلك، وهي حينما أقرأ العمل أسعد به بشكل شخصي، وأجد أن الشخصية تمثل إضافة لي والتاريخي الفني، ويسعد جمهوري بالطبع.



وأضافت الفنانة نبيلة عبيد، أريد أن يكون متماشيًا مع ما قدمت من تاريخ في السينما، وكم الأعمال التي شكلت جزء هام من مسيرتي الفنية، ولابد اللا ينتقص العمل السينمائي في تلك الفترة مني ومن تاريخي وعلاقتي بالجمهور، وأتمني حينما يشاهدني جمهوري في عمل يقال "رائع كالعادة"، ولا يقول الجمهور "ليه عملتي كده".

وإختتمت الفنانة نبيلة عبيد "ببساطة لأنني أحترم الجمهور، وأخاف منه وأخاف عليه"، وأقدر كل الجماهير وأضعهم أمام عيني ليس فقط على مستوى التمثيل والسينما والأعمال، ولكن على مستوى تصرفاتي أيضًا أكون في أفضل صورة يحب أن يراني فيها الجمهور.



قدمت الفنانة نبيلة عبيد تاريخ فني كبير بين السنيما والدراما، شاركت من خلالها كبار نجوم الفن والسينما والدراما في ذلك الوقت، وقدمت أعمال مع الفنان أحمد ذكي، والفنان محمود عبدالعزيز، والفنان القدير كمال الشناوي، والفنان يوسف شعبان، والفنان صلاح قابيل، وجاءت أبرز أعمالها السينمائية فيلم "التخشيبة، المرأة والساطور، شادر السمك، الراقصة والسياسي، الراقصة والطبال، رابعة العدوية، العذراء والشعر الأبيض، إمرأة تحت المراقبة"، وعلى مستوى الدراما قدمت مسلسل "العصابة، كيف تخسر مليون جنية، الوليمة، العمة نور، البوابة الثانية، كيد النسا".