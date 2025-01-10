بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يفرط في فوز على موناكو بالدوري الفرنسي

فرط فريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، في فوز على ضيفه موناكو، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب لا البوجوار، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

كان نانت متقدمًا على موناكو بثنائية دون رد، لكن الفريق الضيف رد بهدفين متتاليين، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

مشاركة مصطفى محمد في تعادل نانت مع موناكو

جلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام موناكو، وشارك بديلًا في الدقيقة 78، بدلًا من زميله سوريا توماس، ولم يسجل أو يصنع أي هدف في المباراة.

افتتح ماتيس أبلين التسجيل لرفاق مصطفى محمد في الدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف، قبل أن يحرز كيلفن أميان الهدف الثاني لرفاق مهاجم المنتخب الوطني في الدقيقة 47.

قلص بريل إيمبولو الفارق لفريق موناكو في الدقيقة 52، ثم أدرك محمد ساليسو التعادل في الدقيقة 59، ليحصل كل فريق على نقطة.

بذلك، شارك مصطفى محمد مع نانت خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بالدوري الفرنسي، أغلبها بديلًا، وسجل خلالها هدفًا وحيدًا.

بتلك النتيجة، ارتقى نانت إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة، ظل موناكو في المرتبة الثالثة وفي رصيده 31 نقطة.