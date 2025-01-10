ads
الجمعة 10 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق مبادرة إثراء في مكتبة مصر العامة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مكتبة مصر العامة  دمياط بالتعاون بين منظومة مكتبات مصر العامة و الاتحاد العربى للمكتبات ومكتبة إثراء السعودية والعديد من الجهات عن إطلاق ماراثون " إثراء " لقراءة مليون صفحة على مستوى العالم العربى  تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط .

وأعلنت مكتبة مصر العامة بدمياط عن فتح باب التسجيل للاشتراك بماراثون "إثراء " لقراءة مليون صفحة على مستوى العالم العربى،  والذى تم اطلاقه بالتعاون بين منظومة مكتبات مصر العامة و الاتحاد العربى للمكتبات ومكتبة إثراء  بالمملكة العربية السعودية والعديد من الجهات.

حيث يأتى الماراثون تحت شعار " ماراثون إقرأ ١٠٠ صفحة = شجرة " ، ويتيح للمشاركين جوائز قيمة للمشتركين،  على حسب عدد الصفحات التى سيتم قرائتها خلال مدة الماراثون فى الفترة من ١٥ إلى ١٨ يناير ٢٠٢٥ .

وللمشاركة يرجى التوجه إلى قسم الاستعلامات بالمكتبة لتسجيل البيانات بدايةً من الساعة التاسعة صباحاً.

افتتح  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط،  معرض " آيادى مصر " للحرف اليدوية و التراثية،  المُقام بمدينة رأس البر بمشاركة مجموعة من العارضين المنتجين للمشغولات الحرفية واليدوية  ، حيث جاء ذلك بحضور  الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، و  مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ومدير وحدة تكافؤ الفرص و  حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و اللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وعقب الافتتاح، تفقد " المحافظ " المعرض الذى ضم مشاركين من المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات و المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج، جمعية تنمية المرأة ورعايتها والأسر المنتجة ومركز التأهيل المهنى ، وعدد آخر من العارضين، الذين أبدعوا فى إنتاج مجموعة متميزة ومتنوعة من المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية،  حيث حرص " محافظ دمياط "على التواصل معهم وأبدى إعجابه الشديد بتلك المنتجات التي  تعكس مهارة المبدعين من أبناء مصر. 

دمياط احداث دمياط اخبار دمياط اخبار محافظة دمياط اخبار مخافظة دمياط