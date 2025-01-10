انطلاق مبادرة إثراء في مكتبة مصر العامة بدمياط

أعلنت مكتبة مصر العامة دمياط بالتعاون بين منظومة مكتبات مصر العامة و الاتحاد العربى للمكتبات ومكتبة إثراء السعودية والعديد من الجهات عن إطلاق ماراثون " إثراء " لقراءة مليون صفحة على مستوى العالم العربى تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط .

وأعلنت مكتبة مصر العامة بدمياط عن فتح باب التسجيل للاشتراك بماراثون "إثراء " لقراءة مليون صفحة على مستوى العالم العربى، والذى تم اطلاقه بالتعاون بين منظومة مكتبات مصر العامة و الاتحاد العربى للمكتبات ومكتبة إثراء بالمملكة العربية السعودية والعديد من الجهات.

حيث يأتى الماراثون تحت شعار " ماراثون إقرأ ١٠٠ صفحة = شجرة " ، ويتيح للمشاركين جوائز قيمة للمشتركين، على حسب عدد الصفحات التى سيتم قرائتها خلال مدة الماراثون فى الفترة من ١٥ إلى ١٨ يناير ٢٠٢٥ .

وللمشاركة يرجى التوجه إلى قسم الاستعلامات بالمكتبة لتسجيل البيانات بدايةً من الساعة التاسعة صباحاً.

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، معرض " آيادى مصر " للحرف اليدوية و التراثية، المُقام بمدينة رأس البر بمشاركة مجموعة من العارضين المنتجين للمشغولات الحرفية واليدوية ، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، و مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ومدير وحدة تكافؤ الفرص و حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و اللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وعقب الافتتاح، تفقد " المحافظ " المعرض الذى ضم مشاركين من المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات و المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج، جمعية تنمية المرأة ورعايتها والأسر المنتجة ومركز التأهيل المهنى ، وعدد آخر من العارضين، الذين أبدعوا فى إنتاج مجموعة متميزة ومتنوعة من المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية، حيث حرص " محافظ دمياط "على التواصل معهم وأبدى إعجابه الشديد بتلك المنتجات التي تعكس مهارة المبدعين من أبناء مصر.