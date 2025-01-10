وكيل تعليم دمياط يحذر من حيازة الهواتف المحمولة

أصدر ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أمرا إداريا يحذر فيه من حيازة التليفون المحمول او اي وسيلة الكترونية من شانها نشر او ترويج اي من الأوراق الامتحانية قبل واثناء وبعد اعمال الامتحانات او ارتكاب اي من الافعال التي من شانها الاخلال باعمال الامتحانات او الغش او المساعدة عليه.





وقد حذر وكيل تعليم دمياط من ان ذلك شأنه احالة المخالف الي النيابه العامة سواء كان من الطلاب او من اعضاء هيئة التدريس المشتركين في اعمال الامتحانات طبقا للقانون رقم (73) لسنة 2017، والقانون رقم 205 لسنة 2020 والذي نص علي ان من يرتكب اي من المخالفات السالف ذكرها يتعرض لعقوبة تصل للحبس والغرامة طبقا لمنطوق القانون الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.





جاء هذا التحذير تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، والسيد محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابي، وحرصًا على سلامة سير الامتحانات ومنع أي محاولات للغش أو التلاعب بالنتائج.





ودعت مديرية التربية والتعليم بدمياط جميع الطلاب إلى الالتزام التام بضوابط الامتحانات والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدة على أهمية دور الأسرة والمدرسة في توعية الطلاب بأهمية الامتحانات ودورها في مستقبلهم.





قام "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الجمعة بجولة تفقدية على العديد من لجان الامتحانات بمدارس المحافظة، للتأكد من استكمال كافة الاستعدادات لضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول.





وأكد" وكيل الوزارة" أن جميع المدارس قد أعلنت أرقام جلوس الطلاب، كما تم الانتهاء من طباعة وتوزيع الأسئلة الامتحانية. وتم تكليف المراقبين والملاحظين بمهامهم لضمان انضباط الطلاب داخل اللجان.





وأصدر "وكيل الوزارة" مجموعة من التعليمات الهامة للطلاب، من بينها: الحضور بالزي المدرسي الرسمي قبل بداية الامتحان بنصف ساعة ومراجعة جداول الامتحانات يوميًا للتأكد من المادة التي يتم أداء الامتحان فيها.





كما انه ممنوع تمامًا إدخال الهواتف المحمولة إلى اللجان.