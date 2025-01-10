وفد تنمية المشروعات يزور مجمع الحرف اليدوية بقرية دسيا في الفيوم

تفقد وفد من جهاز تنمية المشروعات يرافقه وفد من هيئة تنمية الصعيد - فرع الفيوم، مجمع الحرف اليدوية بقرية دسيا بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين هيئة تنمية الصعيد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ضم وفد جهاز تنمية المشروعات:

أشرف درويش، مدير مكتب فرع الجهاز بالفيوم، والمهندس أحمد الكناني، مدير وحدة تطوير الأعمال بالقطاع المركزي بالجهاز، وغادة نور الدين، مدير إدارة التسويق بالقطاع المركزي بالجهاز، والدكتورة شيماء فريج، من الإدارة الصناعية بالقطاع المركزي، ورأفت جورج، مسئول وحدة الخدمات غير المالية بفرع الجهاز بالفيوم.

كما ضم وفد هيئة تنمية الصعيد - فرع الفيوم: الدكتور سامح عباس، مدير مكتب فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم، وإسلام عمر، نائب مدير الفرع، والمهندس حسام خالد، مهندس المشروعات بالفرع، والمهندس محمد كمال، من إدارة النظم بالفرع، والمهندس خالد طلعت، من إدارة الموارد البشرية بالفرع.

وخلال الزيارة، قام الوفدان بلقاء عدد من مصنعي السجاد اليدوي داخل المجمع، حيث استمعوا إلى التحديات التي تواجههم وناقشوا سبل دعم هذه الحرفة التراثية. وأشاد المشاركون بالمستوى الحرفي العالي للصناعات اليدوية التي يقدمها المصنعون، وأكدوا أهمية توفير التمويل والدعم الفني اللازم لضمان استمرارية هذه الحرفة ودورها في تحسين مستوى المعيشة بالمجتمع المحلي.

وفي تصريح خاص، أكد اللواء أ ح المهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن هذه الزيارات تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم المشروعات التنموية وتعزيز دور الصناعات الحرفية كأحد أعمدة التنمية الاقتصادية في صعيد مصر، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف المشاركون أن هذه المبادرات تساهم في تعزيز دور الحرف اليدوية كأحد الموارد الاقتصادية المهمة التي تعكس الهوية الثقافية لمحافظة الفيوم.

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