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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

منسق حملة 15 مليون معاق: حوار مجتمعي مُرتقب حول تعديلات قانون ذوي الهمم

ذوي الهمم
ذوي الهمم
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قال محمد سعيد عمارة، المنسق العام ومؤسس حملة 15 مليون معاق "فرسان الإرادة"، إن حملة 15 مليون معاق تؤمن بقدرات ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن هناك منتخب من إعاقات الشلل الدماغي على أعلى مستوى، ويسعون للفوز بالعديد من البطولات.

وأضاف "عمارة"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الدولة نجحت في القضاء على أزمة ذوي الهمم في السيارات، مشيرًا إلى أن الحملة كانت ضد فكرة بيع جوابات ذوي الهمم لشراء السيارات، ونجحت في إيصال صوتها إلى الدولة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى مجلس الوزراء بفتح حوار مجتمعي حول التعديلات المقترحة حول قانون ذوي الهمم، موضحا أن هذه التعديلات أدت لحالة من القلق بين ذوي الهمم، ولكن هناك ثقة كبيرة في القيادة السياسية.

حملة 15 مليون معاق ذوي الهمم