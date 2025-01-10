سعر الدولار في آخر تعاملات اليوم 10-1-2025

يشهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، وذلك في نهاية تعاملات اليوم وتعطل العمل بالبنوك وبدء الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي.

وسجل أخر تداول لـ الدولار نحو 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية، ثم مصرف أبوظبي الاسلامي، مسجلا نحو 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع

بينما بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، القاهرة، الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس،المصرف العربي الدولي، الأهلي، مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنكي " التجاري الدولي CIB، التعمير والاسكان"، ثم نحو 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري،الأهلي الكويتي، سايب".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، قطر الوطني QNB"، و50.56 جنيها للشراء و 50.66 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، HSBC"، و50.57 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع في بنك نكست.