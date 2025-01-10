أصالة توجه رسالة للجمهور قبل حفلها بدبي الليلة

تحيي الفنانة أصالة نصري الليلة، حفلاً غنائياً بدولة الإمارات، بمدينة دبي، ويشاركها الحفل المطرب ماجد المهندس.

وجهت الفنانة أصالة نصري رسالة إلى جمهورها، قبل بداية الحفل، لتشارك الجمهور أجواء الحفل الليلة.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صور لها ومنشور تشارك به جمهورها.

منشور الفنانة أصالة

جاءت رسالتها "أحلى بدايه من دبي أولى حفلاتي وفعلاً وكأنها أول حفله بحياتي قلقانه ومتحمسه ومشتاقه ومتخوفه وبدي منكم تدعوا لي قدً الدّنيي كلها بحب غني لكم وبفرح منّ قلبي لمًا أسعدكم".

تقدم الفنانة أصالة نصري عدد من الأغاني التي ينتظرها الجمهور، وباقة متنوعة من أجمل أغنياتها بين القديم والجديد.

تعيش الفنانة أصالة نصري حالة من النشاط الفني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدد من الحفلات الغنائية والجولات الفنية، في الدول العربية.