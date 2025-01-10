حزب الاتحاد يطلق ماراثون "قطار التوعية" بالإسكندرية بمشاركة شباب المحافظة



أطلق حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر ماراثون "قطار التوعية" بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بمشاركة المستشار رضا صقر رئيس الحزب، ومحمد الشورى، نائب رئيس الحزب والدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين الإسكندرية والدكتورة شيماء عبد رب الرسول الأمين المساعد، ومحمد قطب الأمين المساعد بالمحافظة وعدد من قيادات الحزب.



شهد الماراثون مشاركة واسعة من شاب الإسكندرية.

وجاء ماراثون قطار التوعية في ضوء الفعاليات التي ينظمها الحزب ضمن برنامجه الذي يتبناه على مدار الفترة الأخيرة لدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة الشائعات.

من جانبه.. أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الحزب مستمر في تنويع فعالياته لتوعية المواطنين بطرق مختلفة واستقطاب شرائح المجتمع على اختلافها، من أجل توعيتهم بأهمية المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية، وخطورة التدفق المعلوماتي خاصة غير الموثق منه.

وأضاف "صقر" أن الحزب حريص على التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين في الشارع، ولذلك جاءت فعالياته الأخيرة في مختلف المحافظات لتعبر عن هذه الرؤية التي سيواصل الحزب نهجها.