تحذير أمريكي فرنسي ألماني للإدارة السورية الجديدة من تعيين مقاتلين أجانب في صفوف الجيش

أعلنت وكالة رويترز، للأنباء، أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا حذرت الإدارة السورية الجديدة من تعيين مقاتلين أجانب في صفوف القوات المسلحة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت الوكالة، أنّ الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا حذرت الإدارة السورية من أن تعيين أجانب في مناصب عسكرية عليا يمثل مصدر قلق أمني.

وذكر مسؤول أمريكي، أنّ التحذير للسلطات الجديدة في سوريا يأتي ضمن الجهود الغربية لدفعها لإعادة النظر في هذه الخطوة، كما أعلنت وكالة رويترز، أنّ التحذيرات الغربية جاءت خلال لقاء بين المبعوث الأمريكي دانييل روبنشتاين وأحمد الشرع في دمشق.