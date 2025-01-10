المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية تعكس رؤية القيادة لبناء دولة قوية

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأكاديمية العسكرية صباح اليوم وكلمته التي وجهها إلى طلاب الأكاديمية، تعكس إدراك القيادة السياسية العميق لأهمية بناء قدرات الدولة وتعزيز إمكانياتها في مختلف المجالات والتركيز بشكل كبير على مفهوم "الدولة القوية" كضمانة لتحقيق الاستقرار والتنمية، وهو ما يعد أساسا في نهج القيادة السياسية خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن نجاح مصر في بناء قدرات الدولة جاء من خلال خطوات شاملة ومتكاملة شملت تطوير البنية التحتية، وتعزيز القوة العسكرية، وتحقيق طفرة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لافتا إلى أن ما حققته مصر في مجالات مثل الطاقة، الإسكان، التعليم، والصحة يعتبر نموذجا متميزا في القدرة على تخطي التحديات وتحويلها إلى فرص للتقدم.

وتابع فرحات: الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي للطلاب والقيادات في الأكاديمية العسكرية تمثل دعوة صريحة للشباب المصري للتحلي بالوعي والانتماء الوطني، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة مشيرا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري، سواء من خلال التعليم أو التدريب العسكري، يعد أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة القوية القادرة على مواجهة التحديات.

كما أشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بما أشار إليه الرئيس بشأن أهمية الاستعداد الدائم لمواجهة أي مخاطر، سواء كانت داخلية أو خارجية، وهو ما يعكس رؤية شاملة للأمن القومي المصري موضحا أن بناء جيش قوي و مؤهل يعزز من قدرة مصر على حماية مصالحها الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات، مؤكدا أن نجاح مصر في بناء قدراتها لم يقتصر على الجوانب العسكرية أو الاقتصادية فحسب، بل امتد ليشمل تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، مما جعلها شريكا أساسيا في حل الأزمات الإقليمية وصوتا قويا يعبر عن القضايا العربية والإفريقية في المحافل الدولية.



وشدد علي أن تصريحات الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حملت رسائل لكل أطياف المجتمع بالدعوة لمواصلة العمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية، وأن المستقبل يحمل المزيد من الإنجازات إذا استمر هذا النهج القائم على التخطيط العلمي والعمل الجماعي.