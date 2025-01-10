منسق حملة 15 مليون معاق: ساهمنا في إيصال صوت ذوي الهمم للقيادة السياسية

قال محمد سعيد عمارة، المنسق العام ومؤسس حملة 15 مليون معاق "فرسان الإرادة"، إن الحملة أحد أهم الحملات لتمكين ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم هو السبب الرئيسي لهذه الحملة، خاصة وأن الدستور المصري نص على حماية حقوق ذوي الهمم.

وأضاف "عمارة"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الدولة أصبحت تبحث عن ذوي الهمم وتعمل على تمكينهم، موضحا أنه أطلق حملة "15 مليون معاق"، وهذا ساهم في إيصال صوت ذوي الهمم إلى القيادة السياسية والمشرعين في إصدار قانون رقم 10 لعام 2018.

ولفت إلى أنه جمع ذوي الهمم في كافة المحافظات، وقدم مقترحات للبرلمان حول قانون ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن استجابة البرلمان لمقترحات ذوي الهمم زاد من الطمأنينة بينهم بصورة كبيرة.