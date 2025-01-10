"القاهرة الإخبارية": أمريكا تفرض عقوبات على أكبر شركات النفط الروسية

قال مسؤول أمريكي، إنّ إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن فرضت عقوبات على أكبر شركات النفط الروسية و183 ناقلة ضمن "أسطول الظل"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر مسؤولون أمريكيون، أنّ العقوبات الجديدة ضد روسيا تعزز قدرة أوكرانيا على التفاوض من موقع قوة، وستخفض العقوبات الاقتصادية الجديدة العملة الروسية وتزيد التضخم إلى 10%.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، أنّ العقوبات تشمل 8 أشخاص وكيانات في روسيا على صلة بوسائل إنتاج وتصدير النفط والغاز، لافتةً، إلى أنّ الولايات المتحدة تفرض عقوبات هي الأشد على قطاعي النفط والغاز الروسيين.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنّ العقوبات تهدف لحرمان روسيا من موارد النفط والغاز لتقويض قدرتها على تمويل حربها ضد أوكرانيا.

ولفت مسؤول أمريكي، إلى أنّ روسيا ستبذل قصارى جهدها للتحايل على العقوبات لكن القيام بذلك سيراكم التكلفة عليها، مشيرًا، إلى أنّ العقوبات الجديدة ضد روسيا ستكلفها مليارات الدولارات.

وذكرت الحكومة البريطانية، أنه جرى إضافة شركة النفط الروسية جازبروم إلى قائمة العقوبات.

وعلقت شركة جازبروم الروسية على العقوبات الأمريكية، قائلة، إنّ إدراج أصولنا في قائمة العقوبات غير مبرر ويتنافى مع مبادئ المنافسة الحرة.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أنه جرى إضافة شركة سورجوتنيفتيجاس الروسية للنفط إلى قائمة العقوبات.

وأعلن البيت الأبيض، أن العقوبات على روسيا سيكون لها تأثير كبير على سوق النفط العالمية.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن بلاده اتخذت إجراءات ردا على التجسس الإلكتروني المرتبط بالصين، موضحًا، أن واشنطن حذرت بكين من عواقب أي هجوم إلكتروني على البنية التحتية الأمريكية.