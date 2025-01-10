إيمان أيوب: معملتش عمليات تجميل ولو عملت هقول

قالت الفنانة إيمان أيوب، إنها تحرص على اختيار أدوارها الفنية، مؤكدة أن بدايتها الفنية كانت قوية من خلال مسلسل "حياة الجوهري"، ثم "عيش أيامك"، وكانت جميع الأدوار جميلة.

وأضافت "أيوب"، خلال برنامج "كل الألوان"، الذي تقدمه الإعلاميتان نايلا وجوليا عجيل، عبر فضائية "النهار"، أنها بعدت عن الفن لفترة، معقبة: "الجمهور وحشني بجد"، لافتة إلى أن البعض تحدث عن إجرائها عملية تجميل، مؤكدة أنها لم تقم بعمل فيلر أو عملية تجميل.

وتابعت: "الكلام اللي بيتقال بيأثر فيا، بس الناس اللي بيحبوني هما اللي ردوا، وياريت يكون في رحمة في الكلام"، لافتة إلى أنها لم تقم بأي عملية تجميل، ولو قامت بهذه العملية ستعلن عن ذلك.

وأشارت إلى أنها تقبل النقد ولكن بدون تجريح، لافتة إلى أنه وصل إليها العديد من التعليقات الإيجابية، معقبة: "كنت بقرأ الرسائل وببكي".