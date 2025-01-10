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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يهنئ عون على انتخابه رئيسًا للبنان ويؤكد دعم الولايات المتحدة

بايدن
بايدن
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أجرى الرئيس الأمريكى جو بايدن، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره اللبنانى جوزيف عون لتهنئته على فوزه فى الانتخابات الرئاسية.

وذكر البيت الأبيض، فى بيان نشره اليوم، أن الرئيسين شددا، خلال الاتصال، على أهمية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الذى أُعلن فى 26 نوفمبر 2024 بشكل كامل، وأكدا على ضرورة تكريس الجهود لتعافى لبنان وإعادة إعماره.

وأعرب بايدن عن التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعمها لقوات الأمن اللبنانية، وتقديم المساعدة فى جهود التعافى وإعادة البناء، مشيدًا بالتعاون بين لبنان وأصدقائه الحقيقيين فى المجتمع الدولي.

وأكد الرئيس الأمريكى ثقته الكاملة فى قدرة عون على قيادة لبنان خلال هذه المرحلة التى تجمع بين التحديات والفرص، وصولًا إلى تحقيق الأمن والسيادة والازدهار فى البلاد.

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