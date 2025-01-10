فرنسا تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة إثر الحرائق المندلعة في كاليفورنيا

أعربت فرنسا عن تضامنها العميق مع الولايات المتحدة الأمريكية إثر الحرائق المندلعة في كاليفورنيا; والتي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الجمعة إن باريس تعرب عن تضامنها مع سكان مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بولاية كاليفورنيا، بعد أن ضربتهم حرائق عنيفة تسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة.

وقالت "أفكارنا مع أسر الضحايا وجميع المتضررين من هذه المأساة". وتؤكد فرنسا استعدادها لدعم الجهود الأمريكية في مكافحة هذه الحرائق.

وأضافت أن القنصلية العامة الفرنسية في لوس أنجلوس، على أتم استعداد لدعم وتقديم المساعدة لمواطنيها.

ولا يزال رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة، يكافحون من أجل السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت منذ عدة أيام; وأدت حتى اليوم لمقتل 10 أشخاص على الأقل وحولت أحياء بأكملها إلى رماد.