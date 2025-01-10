الصحة" اللبنانية: 5 شهداء وإصابة 4 أشخاص في الغارة الإسرائيلية على طيردبا

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية على مدينة طيردبا جنوب لبنان، اليوم الجمعة ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 4 آخرين.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، استشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين، في حصيلة أولية، إثر غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة طيردبا بقضاء صور في محافظة الجنوب.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة طيردبا، وتوجهت سيارة للدفاع المدني إلى المكان المستهدف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة صور.