ads
الجمعة 10 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة" اللبنانية: 5 شهداء وإصابة 4 أشخاص في الغارة الإسرائيلية على طيردبا

غارة جوية
غارة جوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية على مدينة طيردبا جنوب لبنان، اليوم الجمعة ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 4 آخرين.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، استشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين، في حصيلة أولية، إثر غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة طيردبا بقضاء صور في محافظة الجنوب.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة طيردبا، وتوجهت سيارة للدفاع المدني إلى المكان المستهدف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة صور.

الصحة اللبنانية الغارة الإسرائيلية طيردبا 5 شهداء لبنان