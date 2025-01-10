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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على بلوجر شهير في مشاجرة بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط بلوجر شهير، عقب نشوب مشاجرة مع عدد من الأهالي بجزيرة البحر، إثر قيامه بإغلاق ممر يؤدي إلى نهر النيل.
تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوقوع مشاجرة بجزيرة البحر الواقعة في منتصف النيل بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.
وبالفحص تبين أن بلوجر شهير، الذي يمتلك قطعة أرض ومبنى مطلًا على النيل، قام بإغلاق ممر عام يستخدمه الأهالي للوصول إلى النيل عبر بوابة حديدية، الأمر الذي أثار استياء السكان، ما دفعهم لمحاولة كسر البوابة، الأمر الذي تطور إلى مشاجرة بين طرف أول البلوجر الشهير، وسيدتين، وطرف ثاني فضم 4 مزارعين المقيمين بنفس المنطقة.


قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على جميع أطراف المشاجرة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء شهود الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث وجاري استكمال التحقيقات.

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