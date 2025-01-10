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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسرائيل وحماس تناقشان إمكانية وقف إطلاق نار دائم مع استمرار المفاوضات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق أولي لمفاوضات بشأن المرحلة الثانية مع تنفيذ الأولى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ إسرائيل وحماس ناقشتا إمكانية وقف إطلاق نار دائم لخلق الاستمرارية بين مراحل الاتفاق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر، أن ثمة تفاؤل لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن احتمال التوصل إلى صفقة تباد.

وأفادت الهيئة، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مشاورات هاتفية اليوم بعد ورود إشارات إيجابية بشأن صفقة التبادل.

وواصل الإعلام الإسرائيلي، أنّ جوهر مفاوضات الصفقة يركز على الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية مع وجود تفاهم بضرورة الربط بين المرحلتين.

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