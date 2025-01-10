أنباء عن إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الدوحة نقلت رسالة إيجابية من حركة حماس إلي تل أبيب لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم الجمعة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن الرسالة التي نقلتها قطر تتعلق بقائمة المحتجزين ونقاط الخلاف الأخرى بين الحركة وإسرائيل.

وقالت إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وفريق المفاوضات علي خلفية الرسالة الإيجابية من حماس.

كما أوردت عن مصادر أجنبية قولها إن تل أبيب والحركة توصلتا إلى اتفاق أولي لمفاوضات بشأن المرحلة الثانية، مع الاتفاق على تنفيذ الأولى.

وأوضحت المصادر لهيئة البث إن إسرائيل وحماس ناقشتا إمكانية وقف إطلاق نار دائم لضمان استمرار مراحل الاتفاق.