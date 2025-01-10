عباس شراقي: سد النهضة مُعرض للانهيار في هذه الحالة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن هناك تعنت إثيوبي كبير في التوصل لاتفاق حول تشغيل سد النهضة، مشيرًا إلى أن بناء السد انتهى بصورة كاملة، و خزنت أديس أبابا 60 مليار متر مكعب، وهذه السعة هي الحد الأقصى للسد.

وأضاف "شراقي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن سد النهضة كان مصمما لحجز 11 مليار متر مكعب، ورغم ذلك تم زيادة سعته لـ60 مليار متر مكعب، وهذا يثير الكثير من المخاوف، خاصة وأن إثيوبيا دولة تتعرض للزلازل.

ولفت إلى أن إثيوبيا تحتوي على أكبر قدر من البراكين خلف مرور أكبر أخدود في العالم بأديس أبابا، ويبعد هذا الأخدود 500 كيلو متر ، وهذا يؤثر على السد، خاصة إذا كانت الزلازل قوية.