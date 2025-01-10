متحدث الري: السد العالي أهم مشروع مائي في مصر

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن السد العالي من أهم المنشآت المائية في مصر، خاصة وأنه استطاع أن يحمي مصر من الفيضان والجفاف على مدى عشرات السنوات.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مصر تحتفل سنويًا بذكرى بناء السد العالي الحدث المهم، مشيرًا إلى أن وزير الري أصدر بعض التصريحات المهمة بمناسبة ذكرى بناء السد العالي، حيث أكد على أهمية هذا السد الذي حمى مصر من الفيضانات منذ بدء تشغيله، وحتى هذه اللحظة.

ولفت إلى أن هناك متابعة مستمرة لصيانة السد العالي الذي يعتبر أهم مشروع مائي في مصر، ونعمل على تطوير أجهزة الرصد والمتابعة للسد العالي بصفة مستمرة على مدار 24 ساعة، موضحا أن السد العالي يُنظم مرور المياه وحماية مصر من الفيضانات العالية أو حالات الجفاف الشديدة.

