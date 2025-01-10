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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاكاديمية العسكرية المصرية، استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي ، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب و تحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية واقليمية ودولية.

وأجاب الرئيس السيسي على أسئلة الطلبة وجاءت أبرز رسائل الرئيس:

-  وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة  الحديثة.

- المشاريع القومية أسهمت في خفض معدل البطالة.

-  نعمل على زيادة المياة المحددة والمعالجة لمواجهة الفقر المائي.

- صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري.

 - نجحنا في المرحلة الأولي لبناء قدرات للدولة للانطلاق نحو مستقبل أفضل خلال ال10 سنوات الماضية.
 - ضاعفنا عدد الجامعات في مصر خلال ال10 سنوات.

 - لدينا شركات مصرية كثيرة تعمل في مجالات متعددة وموجودة وجود في بعض الدول.

 - الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة بدأت من السابع من أكتوبر 2023.

- أحداث 2011 و2012و2013  لها أثر وتكلفة.

- حققنا نجاحا في مجال الطاقة وتباع أبوبة البوتجاز بأقل من نصف ثمنها.

- كان لدينا أزمة قبل عام 2014 فى محطات إنتاج الكهرباء ولكن تضاعف إنتاج الكهرباء.

 - أنبوبة البوتجاز ثمنها 325 – 340 جنيها ويتم بيعها بـ 150 جنيها وذلك بأقل من نص ثمنها ..حوالي 300 مليون أنبوبة فى السنة.

 - تكلفة تطوير  قطاع النقل بلغت 2 تريليون جنيه.

- الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار دخل مباشر وأموال سائلة من قناة السويس خلال الـ 11 شهرا الماضية.

- الحاجة للدولار يؤثر على الأوضاع الاقتصادية.

- لدينا 9 ملايين ضيف منهم مليون ونصف سوري.

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