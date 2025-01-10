تعرف على رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية المصرية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاكاديمية العسكرية المصرية، استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي ، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب و تحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية واقليمية ودولية.

وأجاب الرئيس السيسي على أسئلة الطلبة وجاءت أبرز رسائل الرئيس:

- وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة.

- المشاريع القومية أسهمت في خفض معدل البطالة.

- نعمل على زيادة المياة المحددة والمعالجة لمواجهة الفقر المائي.

- صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري.

- نجحنا في المرحلة الأولي لبناء قدرات للدولة للانطلاق نحو مستقبل أفضل خلال ال10 سنوات الماضية.

- ضاعفنا عدد الجامعات في مصر خلال ال10 سنوات.

- لدينا شركات مصرية كثيرة تعمل في مجالات متعددة وموجودة وجود في بعض الدول.

- الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة بدأت من السابع من أكتوبر 2023.

- أحداث 2011 و2012و2013 لها أثر وتكلفة.

- حققنا نجاحا في مجال الطاقة وتباع أبوبة البوتجاز بأقل من نصف ثمنها.

- كان لدينا أزمة قبل عام 2014 فى محطات إنتاج الكهرباء ولكن تضاعف إنتاج الكهرباء.

- أنبوبة البوتجاز ثمنها 325 – 340 جنيها ويتم بيعها بـ 150 جنيها وذلك بأقل من نص ثمنها ..حوالي 300 مليون أنبوبة فى السنة.

- تكلفة تطوير قطاع النقل بلغت 2 تريليون جنيه.

- الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار دخل مباشر وأموال سائلة من قناة السويس خلال الـ 11 شهرا الماضية.

- الحاجة للدولار يؤثر على الأوضاع الاقتصادية.

- لدينا 9 ملايين ضيف منهم مليون ونصف سوري.