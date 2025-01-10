غداً.. بدء امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بكفر الشيخ

استعد تعليم كفر الشيخ، لإجراء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، غداً السبت، 11 يناير 2025م، تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم، ليتم التعاون بينها وبين شبكة سيطرة بالمحافظة، ومتابعة الإمتحانات، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، مشيراً إلى أن الامتحانات بمدارس محافظة كفر الشيخ، تبدأ غداً السبت 11 يناير 2025م، وتنتهي الإمتحانات 16 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي 18 يناير، وتنتهي في 23 يناير 2025.



وأكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن كافة المدارس استعدت بكامل جاهزيتها لضمان سير العملية الامتحانية بمختلف المراحل التعليمية بشكل منتظم ودقيق، وأنه شيق عقد اجتماع ناقش خلاله النقاط المهمة التي تتعلق بتنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية، لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق أعلى مستوى تعليمي بمختلف مدارس المحافظة، والاستعداد لاختبارات النقل واختبارات الشهادة الإعدادية في ضوء ومعايير اختيار رؤساء اللجان والملاحظين من بين العناصر المميزة من المعلمين لضمان الالتزام بالمعايير المحددة في تنظيم الامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بالإضافة الي مجموعات مجانية للطلاب.



وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تشكيل غرف عمليات رئيسية بالمديرية و13 غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، موجهاً بالإبلاغ الفوري حال حدوث أي مشكلة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، موجعاً بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية لضمان نجاح العملية التعليمية والامتحانية في جميع مدارس المحافظة، وتطبيق نشرة الموانع داخل المدارس، التأكيد على سرية الامتحانات، منع الغش ومنع استخدام المحمول تماما داخل اللجان للطلاب والمعلمين.

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