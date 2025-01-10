أوامر بإخلاء لـ 153 ألف شخص في لوس أنجلوس بسبب الحرائق

أصدرت الشرطة الأمريكية، أوامر إخلاء لنحو 153 ألف شخص في لوس انجلوس جراء الحرائق و166 ألفا آخرين تلقوا إنذارات للاستعداد، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأفاد قائد شرطة لوس أنجلوس، بأن نحو 58 ألف مبنى معرضة للخطر جراء الحرائق.

وبحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فإن عشرة أشخاص حتى الأن في لوس أنجلوس كبرى مدن ولاية كاليفورنيا توفوا جراء الحراق، بينما دمر9000 مبنى، فيما يقول الخبراء إن المدينة لم تخرج من دائرة الخطر بعد.

ويقف خلف هذه الحرائق الضخمة بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز الجفاف الذي ضرب جنوب ولاية كاليفورنيا بشكل كامل وعدم هطول أمطار ما أسفر عن جفاف النبات ما أدى إلى سهوله احتراق النباتات الجافة بسبب أشعة الشمس، وما زاد الطين بلة، الرياح العاتية التي كانت تنحدر من المرتفعات، التي ساهمت في انتقال النيران من مكان لأخر.