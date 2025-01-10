التعادل السلبي يحسم ديربي البترول بين بتروجيت وإنبي في الدوري

خيم التعادل السلبي على مباراة ديربي البترول بين فريقي بتروجيت وإنبي، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهت مباراة إنبي وبتروجيت بلا أهداف، رغم الفرص العديدة التي سنحت للاعبي الفريقين على مدار شوطي اللقاء.

أبرز أحداث مباراة بتروجيت ضد إنبي

أهدر رشاد المتولي، نجم بتروجيت، ركلة جزاء في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، مانحًا إنبي فرصة للعودة إلى أجواء المباراة.

كما أضاع مودي ناصر، لاعب إنبي، فرصة سانحة لتسجيل هدف التقدم لفريقه في نفس الشوط، وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات دون أي فاعلية هجومية تذكر على المرميين، ما أدى إلى استمرار التعادل السلبي حتى نهاية اللقاء.

بهذا التعادل، رفع إنبي رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل رصيد بتروجيت إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثامن.