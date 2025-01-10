منتخب مصر يهزم رومانيا وديًا استعدادًا لبطولة العالم لليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد، الفوز على نظيره رومانيا، في ثاني مبارياته بالدورة الودية التي يشارك فيها الفراعنة استعدادًا خوض بطولة العالم، والمقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير الجاري، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 21/14، قبل أن يواصل تألقه وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 33/30.

وحصل يحيى خالد نجم المنتخب الوطني على جائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما حصل لاعب من فريق رومانيا على جائزة أفضل أداء.

وتقام الدورة الودية الدولية بمشاركة منتخبات النرويج، رومانيا، إسبانيا، الأرجنتين، وسلوفاكيا.

وخسر المنتخب الوطني أمام النرويج في المباراة الأولى بنتيجة 33/29.

و أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم

مصر x الأرجنتين يوم الأربعاء 15 يناير، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر x البحرين يوم الجمعة 17 يناير، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر x كرواتيا يوم الأحد 19 يناير، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا 12 يناير الجاري قادمًا من معسكر إسبانيا، للمشاركة في بطولة العالم.