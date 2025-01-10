استعدادات مكثفة لبدء امتحانات النقل للمواد الأساسية بمدارس الفيوم غداً

انتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، من تجهيز لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل لجميع المراحل الدراسية فى المواد الدراسية الأساسية، والتى ستنطلق غداً السبت الموافق 11 يناير 2025م فى جميع مدارس الفيوم، وذلك بإشراف الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

حيث أكد وكيل الوزارة، على أنه تم تجهيز لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، وتوزيع الطلاب على كشوف المناداة لتحقيق التباعد بينهم للتصدى للغش، ووضع أسئلة امتحان المواد الأساسية لجميع المراحل الدراسية وفق المواصفات الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم ( 3 نماذج مختلفة ومتكافئة نموذج أ – ب – ج، وتوزيع النماذج على الطلاب باللجان الامتحانية على شكل زجزاج، وذلك لضمان عدم الغش)، كما تم توفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر وأجواء منظمة ومريحة للطلاب.

وشدد الدكتور خالد قبيصي على الالتزام بتعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء الطلاب أو المعلمين، والالتزام باتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة للملاحظين، والتأكيد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب قبل الخروج من اللجنة، وعدم دخول أولياء الأمور إلى المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.

وأشار وكيل الوزارة ، إلى أن الامتحانات سبقها إعداد متميز وتم عقد اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس (رؤساء اللجان) وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، وتم التنبيه مشدداً بانضباط اللجان الامتحانية واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، كما تم التنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية، لتأمين مقار اللجان والمدارس والكنترولات على مستوى المحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، من أجل توفير الاسعافات الأولية بحجرة الزائرة الصحية بكل لجنة، وكذلك توفير طبيب أو زائرة صحية باللجان الامتحانية، وذلك من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

كما تم خلال الفترة الماضية التأكيد على الالتزام بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء لأبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر، مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الادارات التعليمية والالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بمحافظة الفيوم وتكثيف أعمال النظافة العامة داخل اللجان الامتحانية ودورات المياه.

كما أكد وكيل الوزارة على أنه تم التنسيق بين الإدارات التعليمية ورؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية لتكثيف أعمال النظافة خارج اللجان

كما أكد وكيل الوزارة، على أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية، لضمان سير الامتحانات بسلاسة والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تحدث أثناء الامتحانات.