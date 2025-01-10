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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الإيطالي يصل الى بيروت للقاء الرئيس اللبناني المنتخب

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني
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أعلنت الحكومة الإيطالية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت لعقد سلسلة من الاجتماعات المؤسسية بما في ذلك مع الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية أن محور المحادثات كان دعم إيطاليا القوي لعملية تحقيق الاستقرار والتهدئة في لبنان.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن انتخاب الرئيس عون يمثل لحظة تاريخية للبنان وإشارة مهمة لمنطقة الشرق الأوسط برمتها، وشدد على التزام إيطاليا باستقرار وأمن الحدود اللبنانية الإسرائيلية من خلال الوحدة الإيطالية العاملة في لبنان ضمن مظلة قوات الأمم المتحدة المؤقتة، مشيرا الى العمل على ضمان أن يمثل وقف إطلاق النار القائم مع إسرائيل خطوة أولى نحو السلام المستدام.

وأشار البيان إلى أن لبنان يعد أحد المستفيدين الرئيسيين من المساعدات الإنسانية والتنموية للتعاون الإيطالي، حيث خصصت إيطاليا 17 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للبنان خلال الأزمة الأخيرة، مع مساهمة جديدة قدرها 10 ملايين يورو خصصتها خلال المؤتمر الإنساني الذي عقد في أكتوبر الماضي في مدينة بيسكارا الإيطالية.

الحكومة الإيطالية وزير الخارجية الايطالي بيروت جوزيف عون