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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطيران العراقي ينفذ ضربات جوية على وكر لتنظيم "داعش" في جبال حمرين

القوات العراقية
القوات العراقية
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أعلن العراق، اليوم الجمعة، عن تنفيذ ضربات جوية على وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين، شمال شرقي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن مديرية الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة ومراقبة فنية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، رصدت وكرا للإرهابيين بداخله عناصر من تنظيم داعش في جبال حمرين، ضمن قطاع قيادة عمليات ديالى، وعلى إثر هذه المعلومات الدقيقة نفذ الطيارون العراقيون بواسطة طائرات F-16 ضربات دقيقة ضده. وأضاف البيان أن الضربات أدت إلى تدمير الوكر وقتل من بداخله من عناصر "داعش".

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