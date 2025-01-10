واتساب يطرح ميزة انشاء شخصيات AI للذكاء الاصطناعي

تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب من التطبيقات التي تتيح الدردشة مجانا ،والإتصال المجاني حول العالم.

ويعمل تطبيق واتساب لنظام Android على ميزة الذكاء الاصطناعي (AI) ،والتي ستسمح للمستخدمين بإنشاء شخصيات AI داخل التطبيق، وذلك وفقا لادعاء أحد متتبعي التحديثات الجديدة.

ويقال إن الميزة الجديدة تشبه ميزة إنشاء الشخصيات AI المتوفرة على Instagram وMessenger، وزعم التقرير أن المستخدمين سيكونون قادرين على وصف سمات الشخصية ومنطقة التركيز في chatbot من خلال مطالبة نصية، ويمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء صورة شخصية وسيرة ذاتية، وبالإضافة إلى ذلك، يُقال أن التطبيق يطور علامة تبويب مخصصة لعرض شخصيات AI.



ووفقا لمتتبع الميزات WABetaInfo، تم رصد ميزة إنشاء الشخصيات AI في تحديث واتساب beta لنظام Android 2.25.1.26، ونظرًا لأن الميزة قيد التطوير، فهي غير متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي، بالإضافة إلى ذلك، اكتشف متتبع الميزات علامة تبويب منفصلة لشخصيات AI في تحديث واتساب beta لنظام Android 2.25.1.24، وهذه ليست ميزة مرئية حاليا.

واستنادًا إلى لقطات الشاشة التي تمت مشاركتها بواسطة متتبع الميزات، يبدو أن ميزة إنشاء شخصيات الذكاء الاصطناعي تشبه تلك الموجودة في تطبيقات أخرى مملوكة لشركة Meta، ومن المحتمل أن تستخدم الميزة AI Studio للسماح للمستخدمين بإنشاء شخصيات ذكاء اصطناعي جديدة إما من الصفر أو بناءً على قالب موجود، وفي لقطة الشاشة المشتركة، يبدو أنه يمكن للمستخدمين كتابة ما يصل إلى 1000 حرف لوصف سمات روبوت الدردشة المخصص لهم ومنطقة التركيز.

وفي الجزء السفلي من الشاشة، أضافت واتساب أيضًا اقتراحات وصف لمساعدة المستخدمين على الحصول على الإلهام أو نقطة بداية للوصف، وفي حين كانت الخطوة الأولى فقط (من ثلاث) مرئية في لقطة الشاشة، إذا كانت العملية مشابهة لـ AI Studio على Instagram أو Messenger، فمن المحتمل أن تتضمن الخطوات التالية إنشاء صورة وسيرة ذاتية وتحديد تفاصيل الخصوصية لروبوت الدردشة AI.

تسلط لقطة الشاشة الأخرى الضوء على أن واتساب قد يوفر أيضًا مساحة مخصصة لهذه الشخصيات AI من خلال إنشاء علامة تبويب جديدة. يبدو أن علامة التبويب هذه ستعرض جميع روبوتات الدردشة التي أنشأها المستخدم بالإضافة إلى جميع شخصيات الذكاء الاصطناعي العامة الأخرى.