وزير الشباب: ماراثون الاقصر استكمال لسلسلة الفعاليات الرياضية بالمناطق السياحية

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، انطلقت فعاليات ماراثون مصر الدولي في نسخته الثانية والثلاثين ، الذي أقيم بساحة معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي في الأقصر بالتعاون مع محافظة الأقصر ووزارة السياحة والآثار مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

ويُعد ماراثون مصر الدولي أقدم ماراثون في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يستقطب العديد من المشاركين من مختلف أنحاء العالم. هذا العام، شارك في الماراثون ٥٠٠ متسابقًا يمثلون 45 جنسية عربية وأجنبية.

تضمن الماراثون مسارات حول أبرز المعالم الأثرية بالبر الغربي بالأقصر، حيث انطلق من أمام معبد حتشبسوت مرورًا بمعبد هابو، وتمثالي ممنون، وطريق وادي الملوك، ومعبد سيتي الأول، ليعود إلى نقطة النهاية بساحة معبد حتشبسوت.

في هذا السياق، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالنجاح المستمر للماراثون، قائلاً:

"ماراثون مصر الدولي يعكس الوجه الحضاري لمصر، ويبرز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية عالمية. نحن فخورون بكون وزارة الشباب والرياضة شريكًا رئيسيًا في هذا الحدث الذي يعزز التلاحم بين الثقافات المختلفة ويشجع على ممارسة الرياضة. تواجد هذا العدد الكبير من الجنسيات في الأقصر اليوم هو تأكيد على جاذبية مصر وإمكاناتها الفريدة".

وأضاف صبحي أن الوزارة تواصل دعمها لمثل هذه الفعاليات التي تجمع بين الرياضة والسياحة، مشيرًا إلى أهمية الترويج للأماكن الأثرية المصرية من خلال الأنشطة الرياضية.

يأتي ذلك الحدث ضمن اجندة السياحه والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى تنظيم ابرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.