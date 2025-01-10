شباب الأهلي يخطف صدارة الدوري الإماراتي بفوز على العين

انتزع فريق شباب الأهلي صدارة الدوري الإماراتي بفوزه الثمين على مضيفه العين بهدف للا شيء، خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد هزاع بن زايد.

نجح فريق شباب الأهلي في حسم النتيجة لصالحه بهدف وحيد سجله المهاجم الإيراني سردار أزمون في الدقيقة 34 من الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة متقنة من جويليرمي بالا، حولها أزمون بلمسة رائعة إلى شباك حارس العين.

ولعب حارس مرمى شباب الأهلي، حمد المقبالي، دورًا محوريًا في فوز فريقه، حيث تصدى ببراعة لركلة جزاء نفذها مهاجم العين، لابا كودجو، في الدقيقة 40، مانعًا أصحاب من هدف التعادل.

واصل شباب الأهلي أداءه القوي في الشوط الثاني، حيث نجح في الحفاظ على تقدمه بالنتيجة من خلال دفاعه الصلب وتصديه للفرص الخطيرة التي سنحت لفريق العين طوال مجريات النصف الثاني من المباراة.

ترتيب الدوري الإماراتي

بتلك النتيجة، خطف شباب الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الشارقة صاحب المركز الثاني في الوقت الحالي، بينما تجمد رصيد العين عند 19 نقطة في المرتبة السادسة.