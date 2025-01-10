صور .. صناع فيلم "لأول مرة" يحتفلون بعرضه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

احتفل صناع فيلم "لأول مرة" بعرض العمل ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة، وذلك قبل طرحه رسميًا في دور العرض السينمائي.

حضر العرض أبطال الفيلم، ومن بينهم تارا عماد، عمر الشناوي، نبيل عيسى، رانيا منصور، إلى جانب مخرج العمل جون إكرام، كما شاركهم الاحتفال الفنان أحمد مجدي والفنانة داليا مصطفى، وسط حضور لافت لسيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر.

تدور أحداث فيلم "لأول مرة" في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يناقش مجموعة من القضايا الإنسانية عبر قصة زوجين يكتشفان بعد مرور خمس سنوات على زواجهما بعض الحقائق التي تغيّر مجرى حياتهما.

يستعرض العمل العلاقات الإنسانية ومدى تأثيرها على استقرار الحياة الزوجية، مقدمًا نظرة عميقة حول الروابط الأسرية والمشاعر الرومانسية.

يُقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، ويترأسه شرفيًا الفنان محمود حميدة. تنعقد الدورة الرابعة عشرة من المهرجان خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، وتُقام بتنظيم من مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، وبرعاية ودعم من وزارة الثقافة، وزارة السياحة والآثار، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، إلى جانب هيئة تنشيط السياحة .

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (1)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (2)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (3)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (4)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (5)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (6)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (7)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (8)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (9)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (10)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (11)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (12)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (13)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (14)

عرض فيلم لأول مره بطولة تارا عماد وعمر الشناوي (15)