السيسي: استهلاكنا من القمح وصل إلى 20 مليون طن في السنة

قال الرئيس عبد السيسي، إن الظروف الاقتصادية والوضع العام أيام محمد على كانت أفضل من الآن بسبب أن مساحة الرقعة الزراعية كانت 4 ملايين فدان وتعداد السكان آنذاك 4 ملايين مواطن وبالتالي أصبح نصيب الفرد فدان.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية فجر اليوم الجمعة، والتي اذاعتها، فضائية “اكسترا نيوز”، "الريف زمان كان عنده اكتفاء ذاتي من المنتجات فكان احتياجنا للاستيراد قليل جدًا وبالتالي مكنش فيه إقبال على الدولار.. كل ما احتياجنا للدولار يزيد مش كويس على اقتصادنا".

وأوضح السيسي، أن استهلاكنا من القمح وصل إلى 20 مليون طن في السنة، نصف الكمية من الإنتاج المحلي والنصف الآخر يتم استيراده.