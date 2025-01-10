صور | في ندوته بالأقصر السينمائي.. خالد النبوي: أحلم بتقديم شخصية أمنحتب

خلال ندوة خاصة أقيمت ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي تحمل اسم الفنان الراحل نور الشريف، أعرب النجم خالد النبوي عن شغفه بتقديم شخصية "أمنحتب" الوزير والعالم الفرعوني في عمل فني، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية التاريخية تمثل نموذجًا لعظمة مصر القديمة في مجال العلم والسياسة.

وقال النبوي: "أمنحتب حلم يراودني منذ سنوات. هو شخصية عظيمة لأنه عالم قبل أن يكون رجل دولة، وهو دليل على أن مصر القديمة كانت مهد العلوم والاكتشافات التي بدأت مع الزراعة. أتمنى أن أقدم هذا الدور في عمل فني يليق بتاريخنا العريق."

عن السينما العالمية والعقبات أمام الإنتاج المصري

في سياق حديثه عن السينما المصرية وطموحاتها العالمية، أكد النبوي أن مصر لديها مقومات الوصول إلى العالمية مجددًا، قائلًا: "السينما المصرية واحدة من ثلاث سينمات عالمية تجاوزت حدودها الجغرافية، بجانب السينما الأمريكية والهندية. ما نحتاجه اليوم هو إرادة قوية لتقديم أعمال تاريخية وإنسانية تعكس هويتنا."

وأضاف: "لا توجد موانع أمام العالمية سوى العقبات الإنتاجية، مثل تكاليف التصوير والقيود الرقابية. علينا أن نتحرر من الرقابة بحكم العادة، ونزيل العقبات أمام المنتجين الذين يرغبون في تقديم أفلام تتحدث عن تاريخنا وقضايانا."

ذكريات البداية وحب المسرح

تطرق خالد النبوي إلى بداياته الفنية التي جاءت بالصدفة أثناء دراسته بمعهد التعاون الزراعي، وقال: "دخولي عالم التمثيل لم يكن مخططًا. ذات يوم دخلت غرفة فريق المسرح بالمصادفة، وطلب مني المخرج سامي العشماوي قراءة نص مسرحي أو مغادرة الغرفة. قرأت النص وأعطاني دور البطولة، ومن هنا بدأت رحلتي في التمثيل."

وأكد حنينه الكبير للمسرح، قائلاً: "المسرح وحشني جدًا. أتمنى العودة إليه قريبًا، لكن بشرط أن تكون مدة البروفات شهر ونصف فقط. المسرح هو أبو الفنون، وأتمنى أن أساهم في إعادة مناخ مسرحي جيد قريبًا."

مشروعات جديدة ورؤى مستقبلية

كشف النبوي عن عدة مشروعات يعمل عليها حاليًا، قائلاً: "أعمل على فيلمين، أحدهما كوميدي والآخر درامي، إلى جانب مسلسلين، أحدهما صعيدي، والآخر في مرحلة التحضير. كما أكتب سيناريو فيلم عن مدينة بورسعيد يدور في فترة السبعينيات، وسأقوم بإخراجه. قد لا أشارك في التمثيل بهذا الفيلم، لكنني مهتم بتقديمه بصورة تليق بتاريخ هذه المدينة العظيمة."

وأضاف: "أخطط أيضًا لتقديم مسلسل عن الإمام محمد عبده، فقد كتبنا ثلاث حلقات حتى الآن. أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى عمل فني عن هذا الرجل العظيم لتسليط الضوء على أفكاره وأثره الكبير في المجتمع."

نصيحة لابنه نور وتحديات الجيل الجديد

في حديثه عن ابنه نور، الذي بدأ يحقق نجاحات في عالم السينما، قال النبوي: "نور ممثل موهوب ويبذل مجهودًا كبيرًا، لكنه بحاجة لإدارة النجاح بحكمة. أنصحه بعدم الخوف من التجربة، وألا يحمل نفسه التزامات زائدة. الجيل الحالي لديه ميزة وعيب وهو السوشيال ميديا. عليهم الاستفادة منها بحذر."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية اقتراب السينما والدراما من هموم الإنسان العادي، قائلاً: "للأسف، السينما والدراما حاليًا مقصرتان في التعبير عن قضايا الناس. كنت محظوظًا بتقديم أعمال مثل راجعلك يا هوا وإمبراطورية ميم والإمام الشافعي التي اقتربت من الجمهور. أتمنى أن نرى مزيدًا من الأعمال التي تمس حياة الناس العادية وتلامس قلوبهم."

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (1)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (2)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (3)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (4)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (5)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (6)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (7)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (8)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (9)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (10)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (11)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (12)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (13)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (14)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (15)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (16)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (17)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (18)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (19)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (20)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (21)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (22)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (23)

خالد النبوي في الأقصر السينمائي (24)