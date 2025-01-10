نبيلة عبيد: وحيد حامد صاحب دور عظيم في مسيرتي وافتقده جداً

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة تقدير للكاتب الكبير وحيد حامد، في ذكرى رحيله ، بعد تعاون فني بينهم فى أعمال سينمائية حققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور.



وقالت الفنانة نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أنا مفتقدة وحيد حامد جداً، كاتب كبير وقدير، وإشتغلت معاه 3 أفلام، من أهم الأعمال في مسيرتي الفنية، وكان طول الوقت عندي شغف كبير اني اشتغل معاه.



وكشفت أن أهم ما يميز وحيد حامد هو الحوار وطريقة سرد الأحداث والكتابة بشكل يحاكي الجمهور والواقع، إلى جانب التوقعات، "أنا كنت أقعد جنبه بعد ما رؤيته في أعماله بتحقق، وأقوله إنت ازاي يا وحيد بتتوقع كده، وإزاي كنت شايف كده بالأحداث بالظبط".



وتابعت الفنانة نبيلة عبيد " بسبب شغفي الكبير لتقديم أفضل عمل فني من كافة الأوجه، والبحث الدائم عن توافر كل عناصر النجاح، لأن الهدف الأساسي لي طوال الوقت هو إرضاء الجمهور، وتقديم أفضل قيمة فنية تحقق الطموح الجماهيري والفني في نفس الوقت، فعلى سبيل المثال فيلم التخشيبة، كان للكاتب القدير وحيد حامد، مخرج بحجم عاطف الطيب، وفنان بقيمة أحمد ذكي، والعمل مع احمد ذكي كقيمة فنية شيئ رائع، ويمثل إضافة للعمل، والعمل معه كان ممتع على المستوى الفني، وقدمت معه مجموعة من الأعمال المقربة لقلبي وأحببتها كثيراً أيضاً، هذا ملخص لما كنت أسعى طوال الوقت تقديمة للجمهور، وأفنيت كل ما أستطيع بكل إخلاص كي أرضي طموحي الفني وجمهوري أيضاً.



قدمت الفنانة نبيلة عبيد تاريخ فني كبير بين السنيما والدراما، شاركت من خلالها كبار نجوم الفن والسينما والدراما في ذلك الوقت، وقدمت أعمال مع الفنان أحمد ذكي، والفنان محمود عبدالعزيز، والفنان القدير كمال الشناوي، والفنان يوسف شعبان، والفنان صلاح قابيل، وجاءت أبرز أعمالها السينمائية فيلم "التخشيبة، المرأة والساطور، شادر السمك، الراقصة والسياسي، الراقصة والطبال، رابعة العدوية، العذراء والشعر الأبيض، إمرأة تحت المراقبة"، وعلى مستوى الدراما قدمت مسلسل "العصابة، كيف تخسر مليون جنية، الوليمة، العمة نور، البوابة الثانية، كيد النسا".