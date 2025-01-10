الرئيس السيسي: تكلفة تطوير قطاع النقل وصلت إلى 2 تريليون جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ تكلفة تطوير قطاع النقل في مصر 2 تريليون جنيه، مواصلا: «عشان أقولكم ممكن يبقى عندنا شبكة مواصلات وسكك حديدية ومترو أو حتى أتوبيسات ترددية، كان لابد أصرف 2000 مليار جنيه».

وأضاف الرئيس السيسي، في تصريحات خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، وأذاعتها قناة «إكسترا نيوز» الفضائية: «معملناش حاجة جديدة عشان إحنا عاوزين نعمل حاجة جديدة، لكن مكانش عندنا، الناس مهم تعرف إني بعمل عشان معنديش مش عشان الزيادة يعني».

وتابع: «أنتو مشفتوش القاهرة ومحستوش بيها لأن المسألة فيها اتحلت، لكن لو أنت شفت القاهرة في عامي 2011 و2012 وسبتها أنا وعشت معاكم زي ما هي كده، كان زمانها جراج، لكن حد يعرف كم بلغت تكلفة البنية الأساسية؟! مثل شبكة الطرق والنقل والمطارات والكهرباء والمياه والزراعة والمدارس والجامعات؟! هل حد يمكنه تقدير هذا الرقم؟! هل يعلم أحد إذا كانت تكلفة النقل تريليوني جنيه؟! الكهرباء كم؟! زيهم !.. حاولنا حل المسألة بعلم وخطة وتضحية وإلا مش هنخرج من اللي إحنا فيه ده أبدا».