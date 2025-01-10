ads
الجمعة 10 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير مصر السابق بإسرائيل: 20 % من الطوائف اليهودية متشددة

السفير عاطف سالم،
السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب، إن هناك 20% من الطوائف اليهودية متشددة، منوها بأن الستة أحزاب الموجودة حاليا داخل إسرائيل متطرفة، وبعضهم كانت أحزاب غير صهيونية في البداية.

وأشار سالم، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون" المذاع عبر فضائية "الشمس"، إلى أن إسرائيل مر عليها نحو 120 حزب، والأحزاب لديها متداخلة مع بعضها، حيث يمكن أن ينبثق حزب عن حزب آخر، أو قد يتحد حزبين معا ويكونوا حزب جديدة.

ولفت إلى أنه مر على إسرائيل منذ عام 1948 حتى الآن نحو 37 حكومة، والحكومة الإسرائيلية الحالية هى الأكثر تشددًا و تطرفًا في تاريخ إسرائيل، حيث أنها تتكون من 6 أحزاب متطرفة.

السفير عاطف سالم سفير مصر السابق في تل أبيب الطوائف اليهودية إسرائيل