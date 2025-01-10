إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة جراء مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات المصاهرة "النسب" في منطقة الحواتم، بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية ثم تطورت المشادة إلى مشاجرة بالأسلحة النارية سقط خلالها شخصين مصابين، وعلى الفور انتقل ضباط مديرية أمن الفيوم إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على المشاجرة، وفرض كردون أمني.



تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بإصابة شخصين بطلق ناري إثر مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين بمنطقة الحواتم.



انتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتبينّ اصابة شخصين، إثر إصابته بطلق ناري في المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



تمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة، وتم القبض على المتهمين والتحفظ على طرفي المشاجرة، وفرض كردون أمني بمحيط المنطقه لعدم تجدد المشاجرة بين الطرفين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.