بمشاركة أليو ديانج.. الخلود يُلحق بالاتفاق هزيمة جديدة في الدوري السعودي

تلقى فريق الاتفاق، بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، هزيمة قاسية على أرضه نظيره الخلود، بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت مباراة الاتفاق ضد الخلود مشاركة مميزة للاعب الوسط المالي أليو ديانج، المعار من الأهلي لصفوف الخلود، حيث أسهم في فوز فريقه على رجال جيرارد.

ديانج يشارك في فوز الخلود على الاتفاق

افتتح الخلود التسجيل عن طريق جاكسون موليكا من ركلة جزاء في الدقيقة 26، لكن سرعان ما عادل الاتفاق النتيجة بواسطة جيني فينالدوم في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، عاد الخلود للتقدم مجددًا عن طريق ميزياني ماوليدا في الدقيقة 54، لكن اشتدت الإثارة في الوقت المحتسب بدل من الضائع، حيث سجل موسى ديمبلي هدف التعادل لصالح الاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6، لكن ماوليدا عاد ليحرز هدف الفوز القاتل لرفاق ديانج في الدقيقة 90+10، ليفوز الخلود على الاتفاق بنتيجة 3-2.

شارك أليو ديانج مع الخلود في 13 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا، ولم يصنع أي هدف حتى الآن.

وانتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 13 نقطة، يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 15 نقطة في المركز الـ11.