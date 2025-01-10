السيسي: أنبوبة البوتجاز تكلفتها 340 جنيهًا وتباع بأقل من نصف ثمنها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا فى مجال الطاقة قائلا: كان لدينا أزمة قبل عام 2014 فى محطات إنتاج الكهرباء ولكن تضاعف إنتاج الكهرباء.

وقال الرئيس السيسي: أنبوبة البوتجاز تكلفتها 325 – 340 جنيها ويتم بيعها بـ 150 جنيها بأقل من نص ثمنها، ويتم إنتاج حوالي 300 مليون أنبوبة فى السنة.

في سياق منفصل، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة.

كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية واقليمية ودولية.

وتابع الرئيس السيسي طابور اللياقة الصباحي لطلبة الأكاديمية العسكرية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات حيث اشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها

كما تابع الرئيس عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة، كما تفقد الرئيس السيسي عددا من مناطق تدريب الطلبة.

