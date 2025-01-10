مدير إدارة المستشفيات بالمنوفية يتفقد حميات أشمون

تفقد الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات بالمنوفية، مستشفى أشمون العام ومستشفى حميات أشمون لمتابعة سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين خلال الإجازات الرسمية.

استقبله خلال الزيارة الدكتور إبراهيم ناصر، مدير مستشفى أشمون العام، والدكتور حسن عبد المحسن، مدير مستشفى حميات أشمون، حيث شملت الجولة تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفيات والتأكد من جاهزية الكوادر الطبية والمرافق لاستقبال المرضى.

كما استطلع النعماني آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات المقدمة، في إطار السعي لتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأكد على تواجد الفرق الطبية بشكل مستمر لضمان تقديم الخدمة بكفاءة عالية في كافة مستشفيات المحافظة.