المخابرات الأمريكية: الوضع في غزة يزداد صعوبة ولابد من الاتفاق على وقف النار

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس في غزة، والمدنيين الفلسطينيين يعيشون جميعا في ظروف صعبة للغاية في الوقت الحالي، مما يزيد من إلحاح مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية التي يشارك فيها نيابة عن الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة.

وأضاف بيرنز: "في هذه المرحلة، ما زلت أعتقد أن هناك فرصة لصفقة، لكن تعلمت بالطريقة الصعبة عدم رفع آمالي عاليا. سنعمل بالتأكيد، في هذه الإدارة بجد في ذلك حتى 20 يناير، وأعتقد أن التنسيق مع الإدارة الجديدة بشأن هذه القضية كان جيدا."

وتابع أن الوقت قد حان من أجل التوصل لاتفاق، مشيرا إلي أن "المفاوضات الجارية الآن جادة للغاية وتوفر بالفعل إمكانية، على الأقل، لإنجاز ذلك في الأسبوعين المقبلين."