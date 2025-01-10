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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قاضي محاكمة ترامب في قضية "أموال الصمت" يرفض «السجن أو الغرامة»

الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
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قضى قاضي محاكمة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في قضية أموال الصمت بعدم فرض عقوبة السجن أو الغرامة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر قاضي محاكمة ترامب، أنّ حكم إدانة ترمب سيظل على سجله الجنائي، مشيرًا، إلى أنه سيجرى إطلاق سراح غير مشروط لترامب بعد إدانته في قضية أموال الصمت. 
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب أنه سيستأنف على بقاء الإدانة في السجل الجنائي، مشيرًا، إلى أن الديمقراطيون خسروا حملة مطاردة جديدة بائسة.

ولفت، إلى أنّ الحكم يؤكد أن قضية شراء الصمت زائفة وغير قانونية، مشيرًا، إلى أن قضية شراء الصمت كانت تدخلا إجراميا في الانتخابات. 
وأوضح، أنه أول رئيس في التاريخ الأمريكي يخضع لأمر حظر النشر، لافتًا، إلى أن قضية شراء الصمت كانت بمثابة نكسة هائلة للقضاء في نيويورك.

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