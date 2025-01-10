"حكايات لم تروٓ " للكاتبة روعة بشير بمعرض القاهرة للكتاب

تصدر دار ليان كتاب "حكايات لم تُروٓ" للكاتبة روعة بشير ليشارك في النسخة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.



يدور الكتاب حول أهمية العلاج النفسي خاصة في حالات الفقد بمختلف أنواعه كفقد الأشخاص والأوطان والأحلام، في العالم الكبير الملئ بالفوضى وقصص اللجوء وتأثيره على الفرد و المجتمع.

تُسلِط الكاتبة الضوء على أهمية التوعية وطلب المساعدة للتخلص من الوصمة المجتمعية فالعلاج النفسي أصبح ضرورة ملحة في هذا الزمن.



تقول الكاتبة: " الحياة فيها من المتاعب و الصعوبات ما يكفي ليجعل الضغوطات النفسية هي اللغة السائدة من حولنا، من منا لا يعاني من القلق ، الخوف ، الحزن ، عدم التأقلم زد عليهم كل ما مر بنا من أحداث في فترة التنشئة و الطفولة، إضافة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.

ولكن حين تكون مضطراً لحمل كل ما عشته و تهاجر به، ستواجه تحديات أكبر واحساس بالعجز لا يوصف. هل جربت شعور الفقد، الخذلان، الصدمة ؟

هل جربت إحساس أنك عالق بين هنا وهناك ؟

في الكتاب بأقسامه المختلفة تشارك الكاتبة قصص يرويها أصحابها لأول مرة، آملة أن يستمع العالم لألمهم دون إلقاء لوم أو حكم عليهم ، مسلطة الضوء كيف استطاع أصحاب هذه الحكايات تحويل ألمهم وتجاربهم الصعبة لقصص نجاح يحتذى بها.

كما تطلب من المجتمع أن يفهم مشاعرهم، تشارك قصص أقرب ما تكون إلى الواقع من خلال ما تراه في غرفة المشورة وهي دعوة لتعلم كيفية التعامل مع الصعوبات التي نواجهها في الحياة في العموم من خلال التجربة، لما كانت هذه التجارب تحمل في ثناياها فرصة للتطور والنمو، نظرة مختلفة رغم ما فيها من أسى، نتعلم من خلالها قيمة الأشياء قبل أن نخسرها ونكتشف قيمة الحياة ومعناها ..

روعة بشير" كاتِبة ومُترجِمة سوريَّة، خريجة كلية الآداب؛ قسم اللغة الإنجليزية "جامعة دمشق"، إخصائيَّة نفسيَّة مُعتمَدة و لايف كوتش، مُتخصصة في المُعالجة المُطوّرة لحل المشكلات، تعمل في مجال الدعم النفسي للّاجئين، مُقدِّمة مَشورة في "مركز المشورة والإرشاد النفسي" التابع لـ"معهد الخدمات النفسية والاجتماعية والتدريب" ، وحاصلة على العديد من دبلومات الصحة النفسية وعلم النفس الإكلينيكي من "جامعة عين شمس"، ودبلومة الإدارة بمجال الصحة النفسية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط من "الجامعة الأمريكية" بالقاهرة، وخريجة "مدرسة المَشورة" لعام (2024).