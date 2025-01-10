الكرملين: "تضارب" بتوجهات الغرب نحو تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن بلاده تلاحظ وجود "تضارب" في توجهات الدول الغربية إزاء تقديم المزيد من المساعدات إلى كييف، وذلك تعليقا على قرار المستشار الألماني أولاف شولتز بوقف حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة، "يمكننا أن نرى تناقضات واختلافات ناشئة بين دول الغرب فيما يخص آفاق وطرق تقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا"، مؤكدا أن روسيا تتابع عن كثب هذا الشأن.

وتابع إن دول الغرب " تستمر في الإفصاح عن إراداتها السياسية تجاه تقديم المزيد من الدعم إلى أوكرانيا"، وأن "الولايات المتحدة، في ظل الإدارة الحالية التي يتبقى لها 10 أيام فقط في السلطة، تعتزم فعل كل ما بوسعها من إجل إطالة أمد الحرب، وبالطبع تتبع دول أوروبا هذا النهج العام".

وأفادت تقارير إعلامية في ألمانيا بأن وزيري الخارجية أنالينا بيربوك، والدفاع بوريس بيستوريوس يسعيان للحصول على موافقة لتقديم دعم عسكري إضافي لكييف، وسط تصاعد الأزمة العسكرية في أوكرانيا، لكن مكتب المستشار الألماني أعرب عن عدم موافقته، معتبرا أن المساعدات الحالية كافية ولا حاجة إلى إجراءات جديدة.