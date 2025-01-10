السفير عاطف سالم: الحكومة الإسرائيلية الحالية المسؤولة عما حدث في 7 أكتوبر

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هى المسؤولة عما حدث في 7 أكتوبر، وتتحمل هزيمة 7 أكتوبر وما تعرضت له إسرائيل من إهانة شديدة.

وأشار سالم، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون" المذاع عبر فضائية "الشمس"، إلى أن عقدة زوال إسرائيل بعد 80 عاما موجودة في أذهان الإسرائيليين حتى الآن سواء على مستوى الشعب أو القيادات، منوها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعد شعبه أنه سيقود إسرائيل لنحو 100 عام.

وأضاف السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب، أن فزاعة نتنياهو تتكون من 3 أمور وهى أنه لن ينشىء الدولة الفلسطينية، وسيدمر القدرات النووية لإيران، والقضاء على عقدة زوال إسرائيل بعد 80 عاما.