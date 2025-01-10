الكرة النسائية |تعرف على تفاصيل انتقالات الأهلي خلال "الميركاتو الشتوي"

علمت "البوابة نيوز" من مصادرها داخل النادي الأهلي، أن الفريق في الفترة الحالية يسعى لضم صفقات جديدة لفريق الكرة النسائية بالنادي، من أجل تعزيز صفوف الفريق.

وأضافت المصادر، أن شادي محمد نجم الأهلي السابق ومدير جهاز الكرة النسائية بالنادي، سيعقد اجتماع مع مسؤولي النادي لمتابعة خطط فرق الكرة النسائية ، وتدعيمها وعرض رؤيته لدعم الفرق ، خلال فترة انتقالات يناير الشتوية.

كانت قد ترددت أنباء، عن رغبة النادي الأهلي، في شراء اللاعبة مهيرة علي لاعبة نادي مسار، لتدعيم الفريق، بعد ما حققت اللاعبة اداء محترف ومتميز سواء خلال مشاركتها مع فريقها في دوري أبطال إفريقيا أو الدوري الجاري.



من جانبه، أكد أحمد رمضان جاد، المدير الفني لفريق الكرة النسائية في نادي مسار، أنه راض تمام عن أداء فريقه ولا يسعى حاليا لضم اي لاعبات جدد من أندية آخري خلال انتقالات يناير .

وعما أثير حول رغبة أندية مثل الأهلي والزمالك في ضم بعض لاعبات من نادي مسار، أوضح المدير الفني لـ"مسار"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه ليس لديه علم برغبة أي اندية بضم عدد من اللاعبات، مؤكدًا استقرار الفريق حاليا، وتركيزه على الفوز في المباريات المتبقية من عمر الدوري وحصد النقاط.

وقال أحمد رمضان، إن الفريق لا يقلل من أي فريق خصم في أي مباراة، وأن أي مباراة صعبة تساعد الفريق في تحسين إمكانياته وخبرات جديدة تضاف له.

يذكر ان فريق الكرة النسائية بنادي الاهلي يتصدر ترتيب جدول دوري الكرة النسائية برصيد ٣٦ نقطة جمعها من خلال ١٣ مباراة فاز فيهم جميعا عدا مباراته امام فريق مسار.