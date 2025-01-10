السيد البدوي يعلن انسحابه نهائيًا من حزب الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي، الرئيس السابق لحزب الوفد، بيانًا رسميًا أعلن فيه انسحابه الكامل والنهائي من حزب الوفد، مؤكدًا أنه لم يكن يومًا باحثًا عن منصب أو جاه، بل عمل على مدار سنوات بدافع مبادئه وقناعاته الوطنية.

وأوضح البدوي في بيانه أن كافة تصريحاته خلال لقائه الإعلامي الأخير مع أحمد موسى تعبر بصدق عن آرائه الشخصية ورؤيته السياسية التي طالما طرحها طوال مسيرته، نافيًا صحة ما تردد عن وجود مؤامرة لإقصاء رئيس الحزب الحالي. ووصف تلك الاتهامات بأنها "مجرد أكاذيب" روج لها بعض الأفراد الطامعين في مناصب نيابية.

وأعرب البدوي عن تقديره لموقف قيادات وأعضاء الحزب الذين رفضوا قرار فصله وانتفضوا دعمًا له، وخص بالشكر أعضاء الهيئة العليا الذين أسقطوا القرار. وفي ختام بيانه، تمنى التوفيق لحزب الوفد في مسيرته.

ودعا البدوي قيادات وأعضاء الوفد الى الحفاظ على تراث ومبادئ بيت الأمة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر.